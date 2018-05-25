Турция пригрозила США мерами из-за F-35

Турция может принять меры против США в случае отказа поставить ей F-35

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Турция может принять ответные меры против США , если Вашингтон откажется поставить Анкаре истребители пятого поколения F-35. О такой возможности заявил в пятницу официальный представитель МИД республики Хами Аксой. "Если подобные шаги будут сделаны, то мы будем вынуждены ответить на них", — сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать новость о том, что в Конгрессе США хотят запретить поставки Турции американского оружия из-за закупок российских С-400. В пятницу стало известно, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Он лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Турция заявляла о намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая американскими законодателями мера может серьезно помешать этому контракту. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей сообщил, что администрация президента Дональда Трампа продолжает предпринимать усилия, нацеленные на то, чтобы Турция отказалась от приобретения у России С-400. По его словам, США надеются, что Турция никогда не получит эти системы. Окончательного решения Вашингтон пока не принял.