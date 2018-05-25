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В Калининграде спустили на воду новый десантный корабль
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В Калининграде спустили на воду БДК «Петр Моргунов» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спуск на воду большого десантного корабля (БДК) "Петр Моргунов" состоялся 25 мая на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
В торжественной церемонии приняли участие представители заказчика — Министерства обороны РФ, Объединенной судостроительной корпорации, областные власти и работники завода.
"Петр Моргунов" водоизмещением 5000 тонн был заложен в июне 2015 года. Это крупнейший в классе больших десантных кораблей, входящих в состав ВМФ России. Он стал первым серийным БДК проекта 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро. Это — новейшее развитие проекта 1171, по которому в 60-70-е годы калининградский завод построил серию из 14 кораблей.
Головной БДК серии — "Иван Грен" — уже завершил государственные испытания на Балтике. До конца мая его планируется передать заказчику — Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе завода.
Свое имя корабль получил в честь генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова, первого кавалера Ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.

Справка "РГ"

Корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования. БДК "Петр Моргунов" имеет дальность плавания до 4 тысяч морских миль, что позволит ему выполнять задачи в дальней морской зоне.
Длина БДК — 120 метров, ширина — 16,5. Он может взять на борт до 300 десантников или 13 танков, 35 БТР или БМП. На вооружении — шестиствольные автоматические пушки калибром 30 миллиметров, в авиационной группе — два вертолета Ка-29.
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