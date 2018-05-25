В ЮВО объяснили покупку пассажирских Ан-148

Военно-транспортная авиация ЮВО получила всепогодные Ан-148

Дислоцирующая на юге России 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа получила два новых пассажирских самолета Ан-148. Транспортники уже поступили в одну из частей военно-транспортной авиации и приступили к плановым полетам.

Самолет Ан-148 оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки в сложных метеорологических и ночных условиях. Новый узкофюзеляжный пассажирский самолет, собираемый на авиазаводе в Воронеже, способен совершать перелеты на расстояние до 4400 километров и перевозить 75 человек.

"Уже этим летом самолеты будут применять для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа во время проведения различных учений и тренировок, так и для перевозки небольших групп личного состава", — отметили в военном ведомстве.

Экипажи новых самолетов прошли обучения в авиационном центре подготовки летного состава ВКС России.