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В ЮВО объяснили покупку пассажирских Ан-148
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Военно-транспортная авиация ЮВО получила всепогодные Ан-148 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Дислоцирующая на юге России 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа получила два новых пассажирских самолета Ан-148. Транспортники уже поступили в одну из частей военно-транспортной авиации и приступили к плановым полетам.
Самолет Ан-148 оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки в сложных метеорологических и ночных условиях. Новый узкофюзеляжный пассажирский самолет, собираемый на авиазаводе в Воронеже, способен совершать перелеты на расстояние до 4400 километров и перевозить 75 человек.
"Уже этим летом самолеты будут применять для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа во время проведения различных учений и тренировок, так и для перевозки небольших групп личного состава", — отметили в военном ведомстве.
Экипажи новых самолетов прошли обучения в авиационном центре подготовки летного состава ВКС России.
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