В Минобороны рассказали о «сбившей» MH17 ракете

По информации военного ведомства, после развала Советского Союза в связи с разделом военного имущества в собственности Украины оказались примерно 20 дивизионов зенитных ракетных комплексов «Бук».

«В то же время на Украину не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты», — подчеркнули в Минобороны.

Также ведомство отметило, что Международная следственная группа по расследованию крушения Boeing 777 над Донбассом, показавшая якобы принадлежащую России ракету, не упомянула о дате ее производства. Однако серийный номер на ее двигателе делает «более чем вероятным» принадлежность ракеты Вооруженным силам Украины.

«Данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе», — сообщили в Минобороны.

При этом гарантийный срок эксплуатации таких ракет составляет 15 лет, а предельный — 25, в связи с чем все подобные ракеты России были утилизированы еще в 2011 году, а так как новых ракет Украине не поставляли, то и вероятность принадлежности этой именно ей очень высока.

Бельгии и Накануне Международная следственная группа, в которую входят эксперты из Нидерландов , Украины, Малайзии Австралии , заявила, что ракета, сбившая над Донбассом Boeing 777, была выпущена зенитным ракетным комплексом «Бук», который стоял на вооружении армии России.