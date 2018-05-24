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Россия получила бесценную информацию о F-22
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Россия получила бесценную информацию о F-22 

Рамблер 1 час назад
Американские военные эксперты считают, что истребитель пятого поколения F-22 потерял свое превосходство над российскими самолетами из-за развернутых в Сирии российских систем радиоэлектронного сканирования воздушного пространства. Об этом пишет Military Watch.
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В ВВС США считают, что Москва получила ценные разведданные о F-22, касающиеся стелс-технологий, оружия и возможностей силовой установки самолета. Полученные данные могут быть использованы при проектировании российских истребителей-невидимок.
Эксперты издания также утверждают, что в Сирии и других странах региона опасно использовать истребители F-35. Боевые полеты самолета неизбежно дадут России ценную информацию о его возможностях.
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