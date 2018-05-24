Казахстан купил у РФ дивизион «Бук-М2Э» 

Казахстан купил у России один дивизион "Бук-М2Э", планируется подписать контракт на еще один. Об этом сказал в присутствии журналистов министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков во время посещения российской экспозиции на выставке КАДЕКС-2018.
"Контракт подписали на гусеничную ("Бук-М2Э" на гусеничном шасси — прим. ТАСС), давайте посмотрим второй дивизион на колесной базе", — отметил министр в ходе посещения стенда Концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Министр также выразил интерес к новейшим российским зенитным ракетным комплексам "Бук-М3", а также комплексам "Панцирь-С1".
В "Алмаз-Антее" не комментируют эту информацию.
Ранее генеральный директор компании "Казспецэкспорт" Арман Рамазанов сообщил ТАСС, что Россия и Казахстан прорабатывают вопрос поставки этих зенитных ракетных комплексов и уже подписали меморандум о намерениях.
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" разработки НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова (Жуковский, Московская обл. ) несет четыре ракеты, которые обеспечивают поражение до 24 воздушных целей, движущихся со скоростью до 830 м/с на дистанции от 3 до 45 км и на высоте от 15 м до 15 км.