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Под Калининградом начались учения с «Искандер-М»
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Под Калининградом начались учения с комплексами «Искандер-М» 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
На одном из полигонов Калининградской области проходит учение с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
«В рамках планового учения подразделения ракетного соединения по тревоге совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты пусковые установки. На позициях боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, РХБ защите и противодиверсионные мероприятия», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Отмечается, что в ходе маневров боевые расчеты соединения проверяют работоспособность систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также перегружают ракетные комплексы с использованием транспортно-заряжающих машин.
Напомним, в начале мая сообщалось, что армейский корпус Балтийского флота в Калининградской области получил на вооружение оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».
В конце января завершилось строительство парковых зон для комплексов «Искандер-М» в Северной Осетии и Калининградской области. После этого глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разместила в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер». Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил эту информацию.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к «транспарентности» в вопросе размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что для НАТО и стран Балтии означает развертывание «Искандеров».
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