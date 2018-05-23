Под Калининградом начались учения с «Искандер-М»

Под Калининградом начались учения с комплексами «Искандер-М»

На одном из полигонов Калининградской области проходит учение с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«В рамках планового учения подразделения ракетного соединения по тревоге совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты пусковые установки. На позициях боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, РХБ защите и противодиверсионные мероприятия», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что в ходе маневров боевые расчеты соединения проверяют работоспособность систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также перегружают ракетные комплексы с использованием транспортно-заряжающих машин.

Напомним, в начале мая сообщалось, что армейский корпус Балтийского флота в Калининградской области получил на вооружение оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».