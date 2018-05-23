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В России модернизировали Ми-171Ш
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В России создан первый опытный образец модернизированного вертолета Ми-171Ш 

РИА Новости 1 час назад
Фото: "Вертолеты России"
Первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш создан в России, в ближайшее время он пройдет испытания на Московском вертолетном заводе (МВЗ), сообщили в среду в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
"Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" изготовил первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш. Машину планируется направить на МВЗ после завершения выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018, где он будет продемонстрирован на уличной статической экспозиции компании", — говорится в сообщении.
По данным холдинга, новый вертолет оснащен двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. За счет использования композитных лопастей несущего винта с новым профилем и Х-образного рулевого винта выросли крейсерская и максимальная скорость полета вертолета до 260 и 280 километров в час соответственно. Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина комплектуется бортовым комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.
"Когда в 2017 году на международном авиасалоне МАКС-2017 мы представили прототип модернизированного Ми-171Ш, на статической стоянке побывали свыше 70 иностранных делегаций. Интерес к этой машине очень высокий. Поэтому мы планируем уже в следующем году получить готовый вертолет, который начнем предлагать заказчикам", — цитируется в сообщении гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
Модернизация коснулась и состава вооружения: наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного оружия с обзорно-прицельной системой, добавили в пресс-службе.
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