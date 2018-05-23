Мать семерых детей отказалась воевать с Россией

Общество Германии не готово тратить больше денег на оборону из-за российской угрозы, которую многие немцы считают мнимой. Политики страны, несмотря на воинственную риторику, придерживаются схожего мнения. Поэтому требование американского президента Дональда Трампа к европейским членам НАТО увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП так и останется невыполненным со стороны ФРГ.

Как замечает The National Interest , Германия обещала увеличить военный бюджет с нынешних 1,2% ВВП всего до 1,5% и то к 2025 году. Но и эти планы вызывают у экспертов серьёзные сомнения, и для этого есть несколько причин.

Одна из причин — скептическое отношение немцев к возможности войны с РФ . О российской угрозе любят писать военные аналитики, а политики — говорить о ней с высоких трибун. Но знаменитая формула «Хочешь мира — готовься к войне» не работает в ФРГ применительно к России. Немецкое общество хоть и отмечает ухудшение положения с безопасностью, но не винит в этом Россию, подчёркивает издание.

New poll from Germany: 14% of Germans consider the United States to be a reliable partner. In comparison, 36% of Germans think Russia is a reliable partner. Tough to overstate how bad this is. pic.twitter.com/zvZpz4CI4d— Marcel Dirsus (@marceldirsus) May 18, 2018 Согласно социологическому опросу, проведённому недавно одним из телеканалов Германии, 36% немцев видят в России надёжного партнёра, тогда как то же самое про США сказали только 14%.

Согласно другому опросу, проведённому в апреле, только 17% респондентов заявили, что опасаются России, но при этом 75% боятся президента США Дональда Трампа. Более половины опрошенных возлагают ответственность за ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом на Америку и только 25% винят в этом Москву . При этом 55% выступают за снятие санкций с РФ, а за их усиление — всего 13%.

Одновременно, немцы не поддерживают инициативы по увеличению армии. Согласно социологическому исследованию от 2017 года, 91% граждан хотят, чтобы армия защитила их в случае нападения на страну, но в то же время лишь 49% считают необходимым увеличить численность армии и 47% полагают, что необходимо тратить на оборону больше денег.

Можно предположить, что назначение в 2013 году министром обороны женщины, матери семерых детей Урсулы фон дер Ляйен было продиктовано в том числе и слабым уровнем милитаристских настроений в обществе.

Вторая причина, почему Германия вряд ли серьёзно увеличит расходы на оборону, — это слабая эффективность трат, отмечает The National Interest. В современных аналитических докладах о российских вызовах европейской безопасности часто фигурируют такие понятия, как кибервойна и гибридная война. Но даже если есть очевидные доказательства участия Москвы в том или ином недружественном действии, то всё равно более оснащённая армия не поможет защититься от вмешательства в выборы или кибератак.

К примеру, как сообщила 14 мая немецкая газета Handesblatt, спецслужбы Германии предупредили своих граждан о возможных кибератаках России. Но в качестве ответной меры предложили не увеличивать оборонный бюджет, а призвали всех граждан проявлять высокую бдительность.

Третьей причиной, почему правительство Германии не хочет увеличивать военные траты, можно считать не обозначенное NI нежелание делать из ФРГ мишень в случае серьёзного противостояния России и США. Как писало издание Contra Magazin, нынешний министр обороны Германии понимает, что немцы станут главной мишенью в Европе для России, если США не прекратят свою «имперскую» политику.