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ВМС Украины вооружатся «Кентаврами»
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Порошенко анонсировал поставку «Кентавров» и БТР-70 в ВМС Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в военно-морские силы (ВМС) Украины поступят новые бронетранспортёры БТР-70 ДТ и десантные катера «Кентавр», информирует телеканал «112 Украина».
Он отметил, что в прошлом году на Украине завершили перевооружение бригады морской пехоты танками Т-80.
По его словам, в настоящее время идёт переоснащение ещё одного батальона.
«Кроме того, постепенно осуществляем перевооружение подразделений морской пехоты новейшими бронетранспортёрами БТР-70 ДТ. Также строятся два современных десантных катера «Кентавр», которые скоро поступят на вооружение ВМС Украины», — заявил президент.
Ранее Порошенко объявил о создании на Украине новых войск морской пехоты.
RT на русском: последние новости
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