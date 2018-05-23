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«Калашников» показал испытания «Витязя»
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Видео: Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле 

Российская Газета 7 часов назад
Концерн "Калашников" опубликовал видео, снятое во время демонстрации современных систем оружия иностранной делегации. Вооруженные пистолетом-пулеметом "Витязь" и пистолетами Ярыгина сотрудники компании показали нейтрализацию преступников в закрытом помещении.
Пистолет-пулемет "Витязь" разработан компанией "Ижмаш" для МВД на основе АКС-74У. Более новая версия оружия базируется на АК-105. Первым заказчиком стал спецназ "Витязь" внутренних войск, в честь него и назвали пистолет-пулемет. Ствольная коробка, ударно-спусковой и предохранительный механизмы идентичны АК, но затвор и автоматика иные.
"Витязь" использует пистолетные патроны стандарта 9х19 мм Парабеллум. Питание осуществляется из магазина на 30 патронов, возможно использование спаренных магазинов, скрепленных скобой, что ускоряет перезарядку. Предусмотрено ведение одиночного и автоматического огня.
Пистолет-пулемет предназначен для поражения живой силы (в том числе защищенной бронежилетами) и небронированной техники. "Витязь" является стандартным оружием МВД.
Серийный выпуск полуавтоматического пистолета Ярыгина начался в 2012 году. Это оружие также использует патроны стандарта Парабеллум, им вооружены российская армия, МВД, Федеральная служба судебных приставов. ПЯ также используется в качестве наградного оружия.
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