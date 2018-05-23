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Конституционный суд порадовал призывников
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Конституционный суд порадовал призывников 

Рамблер 14 минут назад
Фото: ТАСС
Конституционный суд РФ признал права призывников, достигших совершеннолетия во время учебы в школе, на отсрочку от прохождения воинской службы для продолжения образования — как высшего, так и среднего. Об этом пишет «Коммерсант».
КС признал нормы федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» противоречащими Конституции РФ, поскольку они ставили призывников в неравные условия.
Ранее КС предоставил право на отсрочку от армии призывникам, достигшим совершеннолетия в школе, для обучения в магистратуре вузов. Теперь рассчитывать на отсрочку могут студенты колледжей и лицеев.
Выпускник школы при выборе вариантов продолжения образования по программам высшего образования или среднего профессионального образования может рассчитывать на то, что «школьная отсрочка» засчитана не будет.
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