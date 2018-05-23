Конституционный суд порадовал призывников

Конституционный суд РФ признал права призывников, достигших совершеннолетия во время учебы в школе, на отсрочку от прохождения воинской службы для продолжения образования — как высшего, так и среднего. Об этом пишет «Коммерсант».

КС признал нормы федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» противоречащими Конституции РФ, поскольку они ставили призывников в неравные условия.

Ранее КС предоставил право на отсрочку от армии призывникам, достигшим совершеннолетия в школе, для обучения в магистратуре вузов. Теперь рассчитывать на отсрочку могут студенты колледжей и лицеев.

Выпускник школы при выборе вариантов продолжения образования по программам высшего образования или среднего профессионального образования может рассчитывать на то, что «школьная отсрочка» засчитана не будет.