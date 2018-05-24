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Украинские морпехи устроили демарш
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Украинские морпехи устроили демарш перед Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: администрация президента Украины
Бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета беретов, о которой заявил Петр Порошенко. Об этом сообщает InfoResist.
"Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаева происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах", — рассказал один из бывших служащих батальона у себя в Facebook.
Проход военнослужащих во время парада не попал в объективы телекамер, однако кадры, на которых на заднем плане видны морпехи в черных беретах, все равно остались на видео.
Сами военнослужащие в числе причин подобного поступка назвали несогласие с действиями украинских властей.
"Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет", — заявил один из действующих военнослужащих батальона.
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