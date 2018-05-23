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NI рассказал о российском убийце самолетов-невидимок
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National Interest рассказал о российском убийце американских самолетов-невидимок 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Reuters
Российская радиолокационная система (РЛС) «Струна-1» в случае военного конфликта будет «убийцей» американских самолетов-невидимок, пишет The National Interest.
Многие страны имеют в составе своих ВВС самолеты, разработанные по стелс-технологиям, которые не видимы для обычных радаров за счет радиопоглощающих материалов и покрытий. Однако российские технические возможности значительно превосходят стандартные РЛС. Так, «Струна-1» способна обнаружить не только самолеты-невидимки, но и практически любые цели с малой площадью отражения радиосигнала, передает РИА «Новости» текст статьи National Interest.
От других подобных РЛС российская разработка отличается мощностью, которая достигается с помощью особого положения передатчика и приемника. Это делает радар более чувствительным — он способен обнаружить даже дельтапланы и крылатые ракеты.
Также строение «Струны» делает систему менее уязвимой для противорадиационного оружия — эта РЛС гораздо мобильнее своих западных аналогов.
Кроме того, пишет издание, «Струна» может обнаруживать цели на небольшой высоте — обычно радиолокационные системы не справляются с этой задачей.
«Струна-1» — бистатическая радиолокационная система, разработанная для обнаружения самолетов-невидимок, сейчас используется значительно модернизированная по сравнению с первым вариантом, представленным в 1999 году, РЛС.
В 2015 году в Минобороны России заявляли, что российские зенитные ракетные войска могут обнаружить американские самолеты-«невидимки».
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