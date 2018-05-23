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Россия жестко поставит в ОБСЕ вопрос по Донбассу
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Россия жестко поставит в ОБСЕ вопрос по Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе может иметь серьезные последствия, если не принять срочных мер по снижению напряженности, заявили в МИД России.
«Ситуация опасная и, если срочно не купировать, может перерасти во что-то большее. Это реальный риск», — заявил источник «Коммерсанта» во внешнеполитическом ведомстве.
По словам источника, российская сторона транслирует зарубежным партнерам «сигналы об эскалации напряженности», а вопросы обострения обстановки в Донбассе ставятся в ходе международных переговоров.
«Тема Украины станет предметом переговоров на предстоящей встрече Владимира Путина с (президентом Франции — прим. ВЗГЛЯД) Эмманюэлем Макроном, на площадке ОБСЕ будем жестко ставить вопрос о резком обострении», — сказал источник издания в МИД.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что последние события на востоке Украины на очередном заседании постоянного совета организации обсудят 31 мая и обвинил в эскалации конфликта Киев, который «блокирует инициативы в контактной группе, отказывается вести прямой диалог с Луганском и Донецком, саботирует предложения ОБСЕ».
«События вокруг Горловки, на которые обращает внимание СММ ОБСЕ, — еще один красноречивый знак, что политика эскалации и вооруженных провокаций продолжается. Для прекращения жертв среди мирных жителей следует отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения, развести силы и средства, как это предусмотрено решением контактной группы, разминировать дороги и отказаться от установки новых мин», — сказал Лукашевич.
Напомним, во вторник глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что политика Петра Порошенко в Донбассе привела к жертвам среди мирного населения, которых в регионе не знали со времен Великой Отечественной войны.
Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон.
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