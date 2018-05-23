Россия жестко поставит в ОБСЕ вопрос по Донбассу

Обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе может иметь серьезные последствия, если не принять срочных мер по снижению напряженности, заявили в МИД России

«Ситуация опасная и, если срочно не купировать, может перерасти во что-то большее. Это реальный риск», — заявил источник «Коммерсанта» во внешнеполитическом ведомстве.

По словам источника, российская сторона транслирует зарубежным партнерам «сигналы об эскалации напряженности», а вопросы обострения обстановки в Донбассе ставятся в ходе международных переговоров.

«Тема Украины станет предметом переговоров на предстоящей встрече Владимира Путина с (президентом Франции — прим. ВЗГЛЯД) Эмманюэлем Макроном, на площадке ОБСЕ будем жестко ставить вопрос о резком обострении», — сказал источник издания в МИД.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что последние события на востоке Украины на очередном заседании постоянного совета организации обсудят 31 мая и обвинил в эскалации конфликта Киев, который «блокирует инициативы в контактной группе, отказывается вести прямой диалог с Луганском Донецком , саботирует предложения ОБСЕ».

«События вокруг Горловки, на которые обращает внимание СММ ОБСЕ, — еще один красноречивый знак, что политика эскалации и вооруженных провокаций продолжается. Для прекращения жертв среди мирных жителей следует отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения, развести силы и средства, как это предусмотрено решением контактной группы, разминировать дороги и отказаться от установки новых мин», — сказал Лукашевич.

Напомним, во вторник глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что политика Петра Порошенко в Донбассе привела к жертвам среди мирного населения, которых в регионе не знали со времен Великой Отечественной войны.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.