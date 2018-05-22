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Необычная бронемашина попала на видео
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Необычная бронемашина сирийской армии попала на видео 

Российская Газета 1 час назад
Успех сирийской армии в очищении Дамаска от террористических бандформирований не был бы возможен без активного применения инженерной техники. Мостоукладчики обеспечивали преодоление всевозможных рвов и каналов. Мощные бронированные бульдозеры пробивали проходы в развалинах, давая возможность танкам и БМП идти вперед. Экипажи этих машин наравне с другими сирийскими воинами рисковали своими жизнями под плотным огнем боевиков.
Однако некоторые образцы техники только сейчас впервые попали в объективы видеокамер. Как оказывается, в широкомасштабной операции был задействован бронированный экскаватор. Его показали в репортаже Сирийского арабского информационного агентство САНА.
Машина необычна тем, что в ее защите использована так называемая "уголковая броня" — толстые стальные пластины, расположенные под некоторым углом.
Данный вариант модернизации был разработан специалистами элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии. Впервые он был замечен на танках Т-72М1. Затем "уголковую броню" стали устанавливать на боевые машины пехоты БМП-1, зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", бронированные тягачи и бульдозеры. Теперь ее применили и на экскаваторе.
Конечно, такая защита не обеспечивает полную неуязвимость техники, но, тем не менее, в большинстве случаев она выдерживала попадание реактивных гранат и ПТУР.
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