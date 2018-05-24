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Израильский F-35 назвали причиной сбоя системы ПВО в Сирии
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Израильский F-35 назвали причиной сбоя системы ПВО в Сирии 

Lenta.ru
Фото: Ariel Schalit / AP
Израильский истребитель F-35I Adir мог стать причиной сбоя сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО) в апреле 2018 года, полагает автор The War Zone Джозеф Тревитик.
«Возможно, это был F-35, задействовавший свой мощный массив системы наблюдения за средствами радиоэлектронной борьбы противника, имевший целью сбор данных о вражеских радарах и других узлах ПВО противника», — пишет эксперт.
В ночь на 17 апреля произошло срабатывание сирийской системы ПВО. Тогда же местные СМИ поспешили сообщить, что сирийская система ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат в провинции Хомс.
В дальнейшем стало известно, что в реальности удара не было. Сбой, по мнению Дамаска, произошел из-за «совместной электронной атаки» США и Израиля. Тогда же сирийская сторона отметила, что с произошедшим разобрались российские эксперты. США и Израиль открестились от участия в радиоэлектронной атаке.
В мае главнокомандующий Военно-воздушных сил Израиля Амикам Норкин заявил о первом в истории боевом применении истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.
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