Япония выразила обеспокоенность учениями Китая

Токио выразил озабоченность в связи с учениями ВВС Китая на островах в Южно-Китайском море

Япония выразила озабоченность в связи с проведением КНР учений с участием бомбардировщиков на одном из островных аэродромов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио японский министр обороны Ицунори Онодэра.

"Это первые тренировки посадки и взлета китайских бомбардировщиков в Южно-Китайском море. Китай активно расширяет свою деятельность в ЮКМ, в том числе за счет строительства военных объектов и развития инфраструктуры. Подобными актами Китай пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво", — сказал министр.

Также, по его словам, "это вызывает глубокую озабоченность Японии и международного сообщества". Онодэра отметил, что в Южно-Китайском море необходимо поддерживать порядок на основе принципов свободной морской навигации и международного права.

На прошлой неделе бомбардировщики ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) H-6KS после длительного перелета совершили посадку на одном из островных аэродромов в Южно-Китайском море. В ходе учений они также имитировали нанесение удара по морским целям. После дозаправки бомбардировщики вернулись на базу.

Ранее НОАК разместила на островах Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты YJ-62 и комплексы ПВО HQ-9B. Боевой радиус YJ-62 составляет около 400 км, HQ-9B способен уничтожать воздушные цели на удалении более 200 км. В июле 2016 года аналогичные системы вооружений были размещены на архипелаге Сиша (Парасельские острова).