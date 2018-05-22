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Япония выразила обеспокоенность учениями Китая
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Токио выразил озабоченность в связи с учениями ВВС Китая на островах в Южно-Китайском море 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Япония выразила озабоченность в связи с проведением КНР учений с участием бомбардировщиков на одном из островных аэродромов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио японский министр обороны Ицунори Онодэра.
"Это первые тренировки посадки и взлета китайских бомбардировщиков в Южно-Китайском море. Китай активно расширяет свою деятельность в ЮКМ, в том числе за счет строительства военных объектов и развития инфраструктуры. Подобными актами Китай пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво", — сказал министр.
Также, по его словам, "это вызывает глубокую озабоченность Японии и международного сообщества". Онодэра отметил, что в Южно-Китайском море необходимо поддерживать порядок на основе принципов свободной морской навигации и международного права.
На прошлой неделе бомбардировщики ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) H-6KS после длительного перелета совершили посадку на одном из островных аэродромов в Южно-Китайском море. В ходе учений они также имитировали нанесение удара по морским целям. После дозаправки бомбардировщики вернулись на базу.
Ранее НОАК разместила на островах Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты YJ-62 и комплексы ПВО HQ-9B. Боевой радиус YJ-62 составляет около 400 км, HQ-9B способен уничтожать воздушные цели на удалении более 200 км. В июле 2016 года аналогичные системы вооружений были размещены на архипелаге Сиша (Парасельские острова).
Пекин ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно— Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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