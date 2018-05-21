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Бронированный «Айболит» поможет раненым бойцам
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Бронированный «Айболит» с тепловизором поможет раненым бойцам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
Специальная гусеничная машина должна заниматься розыском раненых бойцов на поле боя. Для эффективного выполнения этой задачи на технике установлен тепловизионный прибор, который улучшает возможности обнаружения не только ночью, но и днем. Кроме этого, для повышения эффективности действий в темное время суток также имеется мощный прожектор видимого света. Все это позволяет сократить процесс эвакуации.
Транспортер-эвакуатор оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать первую неотложную помощь.
БМТЭ создан специалистами "811 авторемонтного завода — Казахстан инжиниринг", его обещают продемонстрировать на V Международной выставке вооружения и военной техники KADEX-2018.
Даная разработка — не первая попытка конструкторов из Казахстана создать новые варианты бронемашин на базе МТ-ЛБ. Так, в этой стране были защищены патенты по установке на данные тягачи башен от 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С", пакетов 122-мм реактивных систем залпового огня ВДВ "Град-В", а также зенитных 23-мм установок ЗУ-23-2 и 82-мм минометов 2Б9 "Василек". К сожалению, все перечисленные варианты не нашли своего воплощения в металле.
Десять лет назад при помощи израильских специалистов на этой же базе был создан самоходный вариант 120-мм миномета 2Б11, получивший название "Айбат". Однако выявленные в ходе эксплуатации недостатки не позволили этой системе получить широкое распространение в войсках.
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