Корабли ТОФ зашли с визитом в Камбоджу

Отряд боевых кораблей российского Тихоокеанского флота визитом с неофициальным прибыл в камбоджийский порт Кампонгсаом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский

В составе отряда большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" и средний морской танкер "Печенга".

"В рамках первого дня визита предусмотрены посещения командованием отряда российских кораблей генерального директора порта, губернатора провинции, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам. Планируется, что корабли посетит чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в королевстве Камбоджа Дмитрий Цветков", — сообщил Воскресенский.

Корабли отряда смогут посетить местные жители и военнослужащие вооруженных сил Камбоджи. Моряки двух стран проведут спортивные соревнования, для тихоокеанцев проведут автобусные экскурсии по историческим местам Сиануквиля.

Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 26 мая.