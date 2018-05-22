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Корабли ТОФ зашли с визитом в Камбоджу
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Корабли ТОФ зашли с визитом в Камбоджу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отряд боевых кораблей российского Тихоокеанского флота визитом с неофициальным прибыл в камбоджийский порт Кампонгсаом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
В составе отряда большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" и средний морской танкер "Печенга".
"В рамках первого дня визита предусмотрены посещения командованием отряда российских кораблей генерального директора порта, губернатора провинции, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам. Планируется, что корабли посетит чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в королевстве Камбоджа Дмитрий Цветков", — сообщил Воскресенский.
Корабли отряда смогут посетить местные жители и военнослужащие вооруженных сил Камбоджи. Моряки двух стран проведут спортивные соревнования, для тихоокеанцев проведут автобусные экскурсии по историческим местам Сиануквиля.
Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 26 мая.
Отряд Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний двухмесячный поход 7 мая. Моряки посетят порты ряда иностранных государств и примут участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие 2018".
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