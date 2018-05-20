На Украине представили беспилотник «на поводке»

Самым необычным на выставке «Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск» на Украине оказался беспилотный разведывательный комплекс «на поводке».

На выставке «Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск» в Национальной Академии Сухопутных войск на Украине 17 мая энтузиасты представили необычный беспилотный разведывательный комплекс. Об этом сообщается в паблике «Военный осведомитель» в соцсети «ВКонтакте»

На конференции были представлены различные «необычные концепты». Самым запоминающимся оказался беспилотный разведывательный комплекс на поводке, созданный на двухзвенном шасси 4х4. В Сети опубликовано видео с «украинским беспилотником».

Пользователи в Сети уже иронизируют над «необычным ответом Киева Захарченко».

«Беспилотник доставляющий борщ и сметанку на позиции ВСУ», — пишет один из комментаторов.

Кроме того, была представлена уже известная украинцам дистанционно-управляемая беспилотная турель «Ласка».