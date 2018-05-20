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На Украине представили беспилотник «на поводке»
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На Украине представили беспилотник «на поводке» 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Самым необычным на выставке «Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск» на Украине оказался беспилотный разведывательный комплекс «на поводке».
На выставке «Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск» в Национальной Академии Сухопутных войск на Украине 17 мая энтузиасты представили необычный беспилотный разведывательный комплекс. Об этом сообщается в паблике «Военный осведомитель» в соцсети «ВКонтакте»
На конференции были представлены различные «необычные концепты». Самым запоминающимся оказался беспилотный разведывательный комплекс на поводке, созданный на двухзвенном шасси 4х4. В Сети опубликовано видео с «украинским беспилотником».
Пользователи в Сети уже иронизируют над «необычным ответом Киева Захарченко».
«Беспилотник доставляющий борщ и сметанку на позиции ВСУ», — пишет один из комментаторов.
Кроме того, была представлена уже известная украинцам дистанционно-управляемая беспилотная турель «Ласка».
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