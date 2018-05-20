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Военные попытались похлопать пролетавший «Геркулес»
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Военные попытались похлопать пролетавший «Геркулес» 

Рамблер 1 час назад
В Сети опубликовано видео полета американского транспортного самолета С-130, который пролетает над военнослужащими из Саудовской Аравии так низко, что они практически могут коснуться фюзеляжа рукой. Об этом сообщает издание The Drive.
Бреющий полет тяжелого транспортного самолета, запечатленный на видео, поразил пользователей Сети. Военные, стоящие под проносящимся на огромной скорости С-130, могли погибнуть или получить серьезные травмы.
Тем не менее они спокойно стояли на месте, а один даже попытался похлопать по нижней части пролетающего транспортника своим головным убором. Еще один в этот момент безмятежно снимал видео.
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