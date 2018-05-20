Пуски «Сатаны» хотят возобновить без Украины

Россия может вернуться к использованию межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" для запуска космических аппаратов, возродив проект "Днепр" без украинской стороны, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по проекту "Днепр". При этом для проекта не предполагается привлекать украинскую сторону, которая отвечает за систему управления ракет.

Согласно открытым данным, по состоянию на 2017 год на вооружении находилось 46 ракет РС-20В. Ракет РС-20Б осталось около 11 единиц.

"Экономической целесообразности в адаптации РС-20Б под космические пуски из-за небольшого количества оставшихся ракет нет, а наличие около полусотни ракет РС-20В позволяет говорить о такой целесообразности", — отметил собеседник.

Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.