«Вторжение в Россию станет кошмаром»

Вторжение в некоторые страны обернется кошмаром для любой армии, пишет шведская газета Svenska Dagbladet. В список таких государств издание, помимо Швейцарии Новой Зеландии , включило Россию

Любому, кому придет в голову мысль о вторжении в Россию, следует быть готовыми к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса, подчеркивает газета. Отмечается также, что русские, участвовавшие в полномасштабных войнах, приобрели немалый опыт в этой сфере.

Военные действия в Швейцарии серьезно затруднит уникальное положение страны: она окружена Альпийскими горами, благодаря чему избегала вторжений на протяжении многих столетий. Хотя швейцарская армия насчитывает всего 150 тысяч человек, в стране есть 4 миллиона подготовленных гражданских, готовых встать под ружьё в случае необходимости.