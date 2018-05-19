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«Вторжение в Россию станет кошмаром»
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«Вторжение в Россию станет кошмаром» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Вторжение в некоторые страны обернется кошмаром для любой армии, пишет шведская газета Svenska Dagbladet. В список таких государств издание, помимо Швейцарии и Новой Зеландии, включило Россию.
Любому, кому придет в голову мысль о вторжении в Россию, следует быть готовыми к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса, подчеркивает газета. Отмечается также, что русские, участвовавшие в полномасштабных войнах, приобрели немалый опыт в этой сфере.
Военные действия в Швейцарии серьезно затруднит уникальное положение страны: она окружена Альпийскими горами, благодаря чему избегала вторжений на протяжении многих столетий. Хотя швейцарская армия насчитывает всего 150 тысяч человек, в стране есть 4 миллиона подготовленных гражданских, готовых встать под ружьё в случае необходимости.
Вторжение в Новую Зеландию Svenska Dagbladet называет "логистическим кошмаром". Это островное государство располагается более чем в 1600 км от ближайшего материка — Австралии, — в то время как от Азии и остального мира её отделяет ещё большее расстояние. Высадка в Новой Зеландии войск и их снабжение выглядит практически невозможной задачей, подводит итог издание.
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