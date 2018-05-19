Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия

Гиперзвуковые боеголовки для баллистических ракет "Аванград" поступят в войска в 2019 году, тяжелые баллистические ракеты нового поколения "Сармат" — в 2020-м, сообщил Владимир Путин на военном совещании в Сочи

Крылатый боевой блок "Авангард" предназначен для оснащения баллистических ракет — в том числе "Сарматов". Боеголовка неуязвима для систем противоракетной обороны за счет гиперзвуковой скорости и способности маневрировать во время полета. Современные системы противоракетной обороны предназначены для перехвата объектов, движущихся по неизменной и предсказуемой траектории.

Запас мощности межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" позволяет ей достигать цели по неожиданной для противника траектории. "Летает через оба полюса", — пояснил замглавы Минобороны России по вооружению Юрий Борисов . Ракета оснащена комплексом преодоления ПРО и может нести более десятка термоядерных боеголовок.

Президент России отметил, что другие новейшие военные разработки уже выпускаются.

— Высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" и новейшие лазерные комплексы уже несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе, — цитирует Путина ТАСС.

Президент поблагодарил создателей российского оружия отметил, что новые разработки на годы опередили зарубежные аналоги.