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Армения выступила за развитие военной компоненты ОДКБ
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Армения выступила за развитие военной компоненты ОДКБ 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ереван выступает за развитие военной компоненты Организации Договора о коллективной безопасности, заявили в пресс-службе Минобороны Армении по итогам встречи главы ведомства Давида Тонояна с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым.
"Тоноян отметил важную роль ОДКБ в деле обеспечения безопасности Армении, подчеркнув необходимость развития военной компоненты организации. Он заверил, что Армения и впредь будет прилагать конструктивные усилия в деле становления ОДКБ, повышения ее международного престижа и авторитета", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны в четверг.
По данным пресс-службы, Хачатуров проинформировал о подготовке к заседанию Совета министров обороны организации 23 мая в Астане.
"Стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности", — говорится в сообщении.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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