Испытания «Урагана» попали на видео

На испытаниях проверят характеристики и функционирование двигательных установок, систем навигации, связи и радиотехнического вооружения. Также будет протестирована работа бортового палубного оборудования, включая штатные швартовные устройства.

Корабли проекта 22800, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение почти 800 тонн, скорость хода составляет более 30 узлов. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и новейшими артиллерийскими комплексами.

Серия из шести таких кораблей должна поступить на вооружение надводных сил Балтийского флота до 2021 года.