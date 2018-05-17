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Французы представили футуристичную боевую машину
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Французы представили футуристичную боевую машину с широкими возможностями 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Сегодня самые технологически развитые страны только определяют внешний облик наземной боевой техники будущего. Попутно дают о себе знать противоречия, которые привели, например, к закрытию амбициозной американской программы Future Combat Systems, или FCS. Теперь внимание экспертов приковано к еще одной — на этот раз французской — программе. Она получила замысловатое название SCORPION (Synergie du contact renforcée par la polyvalence et l'infovalorisation).
В рамках нее, в частности, хотят модернизировать знаменитые основные боевые танки Leclerc, а также начать масштабные поставки военным нового бронетранспортера Griffon. Однако самый, пожалуй, интересный элемент программы — новая разведывательно-боевая бронированная машина EBRC Jaguar. Ранее были представлены макет и изображения этого образца военной техники. Сейчас же французы официально презентовали первый прототип боевой машины.
Машину разработала компания Nexter Systems. Экипаж — три человека. EBRC Jaguar имеет колесную формулу 6х6 при полной боевой массе до 25 тонн. Она получила двухместную башню T40 с 40-миллиметровой автоматической пушкой CTAS CT40, использующей телескопические боеприпасы. Также на башне смонтированы две двухзарядные пусковые установки нового противотанкового ракетного комплекса MBDA MMP (Missile moyenne portée). В верхней части башни размещен 7,62-миллиметровый пулемет. Заявлены баллистическая защита машины на уровне STANAG 4569 Level 4 и усиленная противоминная защита.
Столь солидный арсенал позволит машине противостоять самым разным угрозам, включая наиболее современные основные боевые танки. Ракетный комплекс MMP относят к пятому поколению ПТРК (знаменитый американский ПТРК FGM-148 Javelin относят к третьему поколению таких комплексов). Имея комбинированную систему наведения, куда входят тепловизионная и телевизионная головки самонаведения, инерциальная система навигации и наведение по оптоволоконному кабелю, MMP демонстрирует потенциально очень высокие возможности по уничтожению вражеской техники и укрытий. Не так давно, кстати, мы писали о принятии Missile moyenne portée на вооружение французской армии.
Напомним также, что недавно внимание всех мировых СМИ было приковано к новости о другой важной европейской программе — созданию истребителя нового поколения.
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