НАТО проведет крупнейшие в истории учения

Норвегии в ноябре 2018 года пройдут крупнейшие учения НАТО в истории. По словам главнокомандующего альянса по трансформации генерала Дени Мерсье, в них примут участие 40 тысяч военных из 30 стран, включая партнеров НАТО.

В ноябре 2018 года НАТО проведет на территории Норвегии крупнейшие за последние 30 лет учения с участием свыше 40 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего альянса по трансформации генерала Дени Мерсье.