Ещё
НАТО проведет крупнейшие в истории учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО проведет крупнейшие в истории учения 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Норвегии в ноябре 2018 года пройдут крупнейшие учения НАТО в истории. По словам главнокомандующего альянса по трансформации генерала Дени Мерсье, в них примут участие 40 тысяч военных из 30 стран, включая партнеров НАТО.
В ноябре 2018 года НАТО проведет на территории Норвегии крупнейшие за последние 30 лет учения с участием свыше 40 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего альянса по трансформации генерала Дени Мерсье.
"Я не могу не сказать про учения Trident Juncture 2018, которые пройдут в ноябре в Норвегии. В них примут участие 40 тысяч военных из 30 стран, включая партнеров НАТО, это будут самые масштабные учения за последние годы", — отметил на пресс— конференции по итогам заседания Военного комитета на уроне начальников генштабов.
ТВ Центр: последние новости
Путин рассказал о размещении кораблей с "Калибрами" в Средиземном море Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска Российская военная полиция начала патрулирование на юге Дамаска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост163
«Калибры» в Средиземноморье, грубая выходка Киркорова и другие события дня29
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка102
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»635
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля56
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение