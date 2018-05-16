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«Маршал Устинов» проведет ракетные стрельбы в Арктике
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проведет ракетные стрельбы в Арктике 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вышел на учения в полигоны боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.
"На корабле пройдут учения по отражению условной атаки средств воздушного нападения противника с применением радиотехнических и зенитных ракетных комплексов", — сказали в пресс-службе.
Основной задачей крейсера на выходе в Баренцево море станет проверка главного ракетного комплекса. Экипаж выполнит задачи по нанесению ракетного удара по отряду кораблей условного противника, а также отработает боевую организацию несения ходовой вахты, проведет тренировки по борьбе за живучесть оружия и технических средств на ходу при ведении боя с условным противником.
После выполнения учебно-боевых задач ракетный крейсер вернется в главную базу Северного флота — Североморск.
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