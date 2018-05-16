Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проведет ракетные стрельбы в Арктике

Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вышел на учения в полигоны боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.

"На корабле пройдут учения по отражению условной атаки средств воздушного нападения противника с применением радиотехнических и зенитных ракетных комплексов", — сказали в пресс-службе.

Основной задачей крейсера на выходе в Баренцево море станет проверка главного ракетного комплекса. Экипаж выполнит задачи по нанесению ракетного удара по отряду кораблей условного противника, а также отработает боевую организацию несения ходовой вахты, проведет тренировки по борьбе за живучесть оружия и технических средств на ходу при ведении боя с условным противником.