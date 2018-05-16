Новые истребители-перехватчики поступят в ЦВО

Партия из четырех модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступит на вооружение Центрального военного округа. Гособоронзаказ планируется выполнить до конца года.

Новая техника пополнит авиапарк 14 армии ВВС и ПВО. Три самолета получит истребительный полк, который дислоцируется в Пермском крае , и одна крылатая машина уйдет в полк, который находится на территории Красноярского края

"За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ возросла почти в три раза, если сравнивать его с МиГ-31", — подчеркнули в пресс-службе ЦВО.

Сверхзвуковой истребитель выполняет задачи по патрулированию и борьбу с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет может одновременно поражать шесть целей и сопровождать до 10 воздушных объектов.