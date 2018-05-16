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Новые истребители-перехватчики поступят в ЦВО
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Новые истребители-перехватчики поступят в ЦВО 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Пресс-служба ЦВО
Партия из четырех модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступит на вооружение Центрального военного округа. Гособоронзаказ планируется выполнить до конца года.
Новая техника пополнит авиапарк 14 армии ВВС и ПВО. Три самолета получит истребительный полк, который дислоцируется в Пермском крае, и одна крылатая машина уйдет в полк, который находится на территории Красноярского края.
"За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ возросла почти в три раза, если сравнивать его с МиГ-31", — подчеркнули в пресс-службе ЦВО.
Сверхзвуковой истребитель выполняет задачи по патрулированию и борьбу с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет может одновременно поражать шесть целей и сопровождать до 10 воздушных объектов.
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