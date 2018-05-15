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Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
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Пентагон показал развертывание «Гремлинов» 

Lenta.ru 1 час назад
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выложило на YouTube ролик, в котором подробно рассказывается и показывается развертывание в рамках программы Gremlins небольших летательных аппаратов. На видео обратило внимание The War Zone.
Как отмечает управление, каждый дрон, создаваемый в рамках Gremlins, рассчитан на примерно 20 полетов, техническое обслуживание между которыми займет до суток. В качестве перевозчика беспилотников используется военно-транспортный самолет C-130 Hercules, но также рассматривается интегрирование в систему истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Контракт на создание летательных дронов в рамках Gremlins получила компания Dynetics, в настоящее время проводящая работы третьей (заключительной) фазы программы. Завершить разработку планируется к концу 2019 года.
Впервые видео испытаний Gremlins появилось в апреле 2018 года. Программа Gremlins предусматривает создание системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников. Для противодействия таким дронам в России создаются, в частности, многофункциональные комплексы «Пищаль», «Таран» и «Сапсан».
Первым примером использования роя дронов в военных действиях стало нападение на российские позиции в Сирии, когда в ночь на 6 января 2018 года авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, где дислоцируются российские военные, атаковали 13 беспилотников. Минобороны России заявило, что семь дронов удалось уничтожить ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», остальные летательные аппараты обезврежены радиоэлектронными методами.
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