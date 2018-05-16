Великобритания построит новую атомную подлодку

Великобритания построит седьмую атомную подлодку типа Astute

Министерство обороны Великобритании подписало контракт на строительство финальной седьмой атомной подводной лодки типа Astute — HMS Agincourt. И это несмотря на планируемый в ближайшие десять лет дефицит оборонного бюджета, который оценивают в 20 миллиардов фунтов стерлингов.

О контракте, которое британское Минобороны подписало с компанией BAE Systems, сообщает Financial Times . Стоимость постройки новой субмарины оценивается в полтора миллиарда фунтов стерлингов. Еще около одного миллиарда власти потратят на модернизацию предприятия для строительстчетырех субмарин типа Dreadnought, которые ранее назывались Successor.

Astute — британские атомные подводные лодки. Это наиболее современный тип субмарин ВМС Великобритании. Скорость — 29 узлов, глубина погружения — 300 метров. Экипаж — 98 человек. Имеет торпедно-минное и ракетное вооружение Tomahawk и Harpoon. Субмарина, имея крылатые ракеты, может атаковать наземные цели, а также вести сбор разведывательных данных.