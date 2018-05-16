Ещё
Самый дорогой корабль ВМС США внезапно подорожал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый дорогой корабль ВМС США внезапно подорожал 

Популярная механика 31 минуту назад
Фото: Популярная механика
Американский авианосец «Джеральд Форд», он же CVN-78, является головным кораблём одноимённого типа. Он назван в честь 38-го президента США Джеральда Форда, который служил во флоте в ходе Второй мировой войны на Тихоокеанском театре военных действий. Водоизмещение авианесущего корабля составляет около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78 метров. «Джеральд Форд» может развивать скорость до 30 узлов, а экипаж состоит из 4660 человек.
«Джеральд Форд» первым в американском флоте получил электромагнитную катапульту и электромеханический аэрофинишер. Авианосец впервые спустили на воду в ноябре 2013 года. Его стоимость на момент принятия на вооружение составила 12,9 миллиарда долларов (включая расходы на разработку и постройку), что является абсолютным рекордом за всю историю ВМС США. Однако самый дорогой американский корабль снова попросил бюджетных денег.
В ходе последнего выхода в море у авианосца возникли неполадки в двигательной установке (американцы не сообщают подробностей) и вышли из строя девять из 11 лифтов для боеприпасов. Оставшиеся два лифта военные отключили, чтобы исключить потенциальную угрозу как для корабля, так и для экипажа. Ремонт «Джеральда Форда» силами компании Huntington Ingalls Industries обойдётся бюджету в 120 миллионов долларов, что увеличит итоговую стоимость корабля до 13,02 миллиарда.
Популярная механика: последние новости
Подводные роботы поступят во флот к 2027 году Ученые объяснили происхождение двухголового олененка, найденного в США ИИ создал уровни для DOOM, которые понравились игрокам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза152
В заброшенном морге Москвы нашли останки8
Госдума случайно поставила Европе ультиматум143
Соловьев похвастался роскошными хоромами129
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение