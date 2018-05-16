Самый дорогой корабль ВМС США внезапно подорожал

Американский авианосец « Джеральд Форд », он же CVN-78, является головным кораблём одноимённого типа. Он назван в честь 38-го президента США Джеральда Форда, который служил во флоте в ходе Второй мировой войны на Тихоокеанском театре военных действий. Водоизмещение авианесущего корабля составляет около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78 метров. «Джеральд Форд» может развивать скорость до 30 узлов, а экипаж состоит из 4660 человек.

«Джеральд Форд» первым в американском флоте получил электромагнитную катапульту и электромеханический аэрофинишер. Авианосец впервые спустили на воду в ноябре 2013 года. Его стоимость на момент принятия на вооружение составила 12,9 миллиарда долларов (включая расходы на разработку и постройку), что является абсолютным рекордом за всю историю ВМС США. Однако самый дорогой американский корабль снова попросил бюджетных денег.

В ходе последнего выхода в море у авианосца возникли неполадки в двигательной установке (американцы не сообщают подробностей) и вышли из строя девять из 11 лифтов для боеприпасов. Оставшиеся два лифта военные отключили, чтобы исключить потенциальную угрозу как для корабля, так и для экипажа. Ремонт «Джеральда Форда» силами компании Huntington Ingalls Industries обойдётся бюджету в 120 миллионов долларов, что увеличит итоговую стоимость корабля до 13,02 миллиарда.