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Каир заинтересован в сотрудничестве с Москвой
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Каир заинтересован в расширении военного сотрудничества с Москвой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Египта выразил надежду на ещё большие достижения во всех областях военного сотрудничества.
Министр обороны Египта генерал-полковник Седки Собхи заявил о необходимости расширять военное сотрудничество Москвы и Каира.
«Будем развивать всё то, что достигнуто, и надеемся на ещё большие достижения во всех областях военного сотрудничества, в том числе — по линии проведения совместных учений», — сказал С. Собхи в ходе переговоров с и.о. министра обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве в понедельник.
По его словам, эти вопросы будут обсуждаться в ходе пятого заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое состоится в Москве в августе 2018 года.
При этом министр отметил, что существенное влияние на развитие вооружённых сил Египта оказывает сложная обстановка в регионе, характеризующаяся, в частности, высокой террористической активностью.
С. Шойгу и С. Собхи в понедельник примут участие в очередном раунде переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран, который состоится в российской столице.
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