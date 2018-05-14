Каир заинтересован в сотрудничестве с Москвой

Каир заинтересован в расширении военного сотрудничества с Москвой

Министр обороны Египта выразил надежду на ещё большие достижения во всех областях военного сотрудничества.

Каира. Министр обороны Египта генерал-полковник Седки Собхи заявил о необходимости расширять военное сотрудничество Москвы

«Будем развивать всё то, что достигнуто, и надеемся на ещё большие достижения во всех областях военного сотрудничества, в том числе — по линии проведения совместных учений», — сказал С. Собхи в ходе переговоров с и.о. министра обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве в понедельник.

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться в ходе пятого заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое состоится в Москве в августе 2018 года.

При этом министр отметил, что существенное влияние на развитие вооружённых сил Египта оказывает сложная обстановка в регионе, характеризующаяся, в частности, высокой террористической активностью.

С. Шойгу и С. Собхи в понедельник примут участие в очередном раунде переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран, который состоится в российской столице.