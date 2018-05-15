Как майор Беляев на танке выбивал себе зарплату

Летом 1998 года в России разгорелся масштабный финансовый, политический и социальный кризис. Всем, начиная от работников симфонических оркестров и до рабочих заводов, не платили зарплаты. Шахтеры Кузбасса митинговали под московским Кремлем, врачи объявляли голодовку, строители Ставрополья перекрывали федеральную трассу, врачи объявляли голодовку, а на своей даче был убит генерал Рохлин, по слухам планировавший сместить президента Ельцина.

Сложной ситуация была и в армии. Военнослужащим по полгода не платили денежное довольствие, но офицеры и солдаты молчали и только в поселке Солнечном жены офицеров перекрыли вход на КПП, требуя зарплату мужей, которой не выдавали уже четыре месяца. Общее отчаяние и безденежье вынудило танкового майора Игоря Беляева вывести из ангара танк и на нем отправиться в центр города добиваться своего права на жизнь.

Танк на площади

Майору Игорю Беляеву было 33 года, и он служил в 47-1 гвардейской танковой дивизии, которая размещалась в городе Новосмолино Нижегородской области . Как и всем военным, офицеру уже почти полгода не платили жалованье, именно поэтому он решил действовать радикально.

27 июля 1988 года Беляев, прошедший первую чеченскую войну зашел в ангар на территории военного городка и вывел из него танк Т-80. Как потом говорил в интервью сам офицер, он не собирался свергать действующий режим, а просто хотел, чтобы ему выплатили зарплату. Журналисту газете «Труд» Беляев сказал:

«Просто я понял, что так дальше жить нельзя. Ведь до чего дошло — офицеры занимали деньги на хлеб у пенсионеров. Отпускные им не выплачивали. Сейчас стало чуть-чуть лучше, но скажите, как прожить на мою зарплату — 1073 рубля?»

Боевая машина с отчаявшимся майором стал эпицентром социальной жизни провинциального города. К танку сходились горожане, военные гарнизона и их жены, поддерживающие поступок офицера. Милицейское руководство послали на перехват неизвестного танка два УАЗика с нарядами, которые не спешили арестовывать бунтаря.

Узнав о причине такого кардинального решения и мирных намереньях офицера, милиционеры угостили офицера сигаретами. Беляев сказал, что не уведет танк с площади, пока не выплатят зарплат не только военным, но и учителям, врачам, рабочим и пенсионерам, которые вынуждены ходить по помойкам.

Реакция властей

Танк Беляев вывел на центральную площадь Новосмолино. Руководители администрации, узнав о том, что в город вошли «мятежники» побросали свои кабинеты и скрылись в неизвестном направлении. Милицейское руководство, опасаясь бунта и расправы, также решило скрыться. Россия узнала о бунте майора благодаря репортажу НТВ , а увести танк Беляев согласился только после переговоров с высшими армейскими чинами.

Благодаря действиям майора, которого поддержали все офицеры гарнизона, им выплатили четырехмесячную задержку и последующую зарплату выплачивали без задержек. На организатора акции хотели завести уголовное дело, но это не сделали из-за угроз жителей города перекрыть трассу Москва — Нижний Новгород. Беляев продлил контракт на службу в армии и в 1999 году получил квартиру.

Впоследствии выяснилось, что изначально на площадь должны были выйти три танка, но перед началом акции два офицера отказались и майор выехал сам. Также во время митингов за Беляевым наблюдало два снайпера, которые ожидали приказа руководства открыть огонь, однако из-за огромной поддержки офицера местным населением от этого плана отказались.