Израиль подтвердил удар по палестинцам

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Военный эксперт оценил текст National Interest о "худшем кошмаре" НАТО

CNBC сообщил о поражении цели российским С-500 на рекордном расстоянии

В Минобороны рассказали о ракете, якобы сбившей MH17 на Украине