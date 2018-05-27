Израиль подтвердил удар по палестинцам

Израильская армия подтвердила нанесение удара по целям ХАМАС в секторе Газа, удар нанесен в ответ на попытку палестинцев пересечь границу, говорится в заявлении армии.
"Несколько минут назад наши военные самолеты нанесли удар по террористическим целям военного крыла ХАМАС на юге сектора Газы. Удар был нанесен в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее сегодня", — говорится в сообщении.
Ранее вооруженное крыло движения ХАМАС — бригада "Кассам" сообщила, что ВВС Израиля нанесли удар по вооруженным палестинским формированиям в Рафах и в секторе Газа в субботу вечером.