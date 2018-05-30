Израиль и Палестина продолжили обмен ударами

Палестинские радикалы вновь выпустили ракеты по территории Израиля , израильские ВВС атаковали цели в секторе Газа.

Ракеты были выпущены из сектора Газа по южным еврейским поселениям, некоторые достигли городов Ашкелон и Нетивот, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

ВВС Израиля, как сообщила армейская пресс-служба, нанесли «около 25 ударов по целям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа» в ответ на новые обстрелы, передает РИА «Новости»

Официальный представитель главы израильского правительства Офер Гендельман сообщил, что палестинские боевики выпустили свыше 100 ракет. Обмен ударами израильтяне называют беспрецедентным по размаху за четыре года. В Израиле ранены трое военных.

Арабские телеканалы сообщали о договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта , но израильские представители опровергли эту информацию.