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Израиль и Палестина продолжили обмен ударами
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Израиль и Палестина продолжили обмен ударами 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: Reuters
Палестинские радикалы вновь выпустили ракеты по территории Израиля, израильские ВВС атаковали цели в секторе Газа.
Ракеты были выпущены из сектора Газа по южным еврейским поселениям, некоторые достигли городов Ашкелон и Нетивот, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
ВВС Израиля, как сообщила армейская пресс-служба, нанесли «около 25 ударов по целям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа» в ответ на новые обстрелы, передает РИА «Новости».
Официальный представитель главы израильского правительства Офер Гендельман сообщил, что палестинские боевики выпустили свыше 100 ракет. Обмен ударами израильтяне называют беспрецедентным по размаху за четыре года. В Израиле ранены трое военных.
США запросили экстренное заседание СБ ООН «для обсуждения последних атак ХАМАС и другие боевиков по Израилю». В миссии подчеркнули, что «последняя атака из Газы является крупнейшей с 2014 года». Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что СБ ООН «должен быть возмущен», а власти Палестины — «привлечены к ответственности».
Арабские телеканалы сообщали о договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта, но израильские представители опровергли эту информацию.
Напомним, после массированного минометного обстрела со стороны палестинских боевиков Израиль ввел в сектор Газа сухопутные подразделения. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия даст мощный ответ на обстрелы со стороны сектора Газа.
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