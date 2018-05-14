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ЧФ получит третий фрегат «Адмирал Макаров»
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Черноморский флот получит третий фрегат «Адмирал Макаров» в 2018 году 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Черноморский флот получит третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" в третьем квартале 2018 года, говорится в поздравительной речи главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, приуроченной к 235-летию ЧФ.
"Планируется, что в третьем квартале текущего года к постоянному месту дислокации на Черноморский флот прибудет еще один, третий новейший фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", — сказал он.
Корабль "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в феврале 2012 года, спущен на воду в сентябре 2015 года. Государственные испытания "Адмирала Макарова" начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях.
Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение в 4 тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 200 человек.
Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356 (разработка АО "Северное проектно-конструкторское бюро"), который построен на заводе в Калининграде по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля так называемой "адмиральской серии" — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" — были сданы в 2016 году.
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