«Оружие Путина» назвали «убийцей» американских авианосцев

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" может считаться главным "убийцей авианосцев" в Тихоокеанском регионе — это оружие способно сделать беззащитным американский флот и помочь Москве и Пекину сократить военное присутствие Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пишет обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт.

Раньше Вашингтон больше всего опасался китайских противокорабельных баллистических ракет средней дальности "Дунфэн-21Д" (DF-21D), замечает эксперт. Снаряды такого типа могли уничтожить американский авианосец с расстояния до 1,4 тысячи километров от береговой линии Китая , что существенно расширяло возможности Пекина обеспечивать патрулирование Южно-Китайского моря. В ВМС США признавали свою неспособность защититься от DF-21D, и это заставляло Вашингтон вести себя более сдержанно. Разрешить гипотетический конфликт демонстративной отправкой в зону авианосных групп, как США сделали это во время третьего кризиса в Тайваньском проливе (1995-1996), американским военным будет непросто. Теперь же в регионе может появиться еще и российский "Кинжал".

"Пусть DF-21D и является уникальным и выдающимся оружием, но с 2018 года главной угрозой для американских военных кораблей в АТР будут новые российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — подчеркивает обозреватель издания.

Снаряды появились на сверхзвуковом истребителе-перехватчике МиГ-31. Боевой радиус самолета позволяет российским ВВС держать на прицеле американские авианосцы на расстоянии 3,5 тысячи километров от морских границ, отмечает аналитик.

Он также сравнил "Кинжал" с противокорабельными ракетами "БраМос" — снаряды последней платформы разработаны для поражения крупных кораблей противника. Однако гиперзвуковые ракеты гораздо быстрее и обладают большей массой боевой части. Эксперт пришел к выводу, что "Кинжал" способен одним ударом уничтожить даже самый большой корабль противника с расстояния до двух тысяч километров.

"Это грозит серьезными последствиями не только для территории США, досягаемой для российских межконтинентальных баллистических ракет, но и для ВМС, чьи авианосцы и эсминцы в случае конфликта могут оказаться под водой после удара "Кинжалов", — говорится в статье.