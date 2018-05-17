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Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа
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Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа 

ТАСС
Фото: © AP Photo/Ariel Schalit
Израильские ВВС нанесли в четверг удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на обстрел позиций еврейского государства.
"Несколько минут назад наши истребители поразили террористические цели ХАМАС в северной части сектора Газа. Четыре из них относятся к военному комплексу террористов, еще три связаны с производством оружия. Атака проведена в ответ на пулеметный обстрел [израильского] города Сдерот и несколько инцидентов со стрельбой против наших сил в течение дня", — написала пресс-служба армии в Twitter.
В понедельник в секторе Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными. Поводом для протестов стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, свыше 2,8 тыс. получили ранения.
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