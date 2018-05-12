Уничтоженный Израилем «Панцирь» оказался безоружен

Сирии обнародовали фотографию зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», уничтоженного израильскими военными. Снимок в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Александр Коц

@IDFSpokesperson

«Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята», — пишет он.

Фото:@sashakots

Коц отметил, что состояние «Панциря», в котором он находился перед ударом, может свидетельствовать о том, что комплекс готовился ехать на перезарядку. «Не знаю, почему молчали 30-миллиметровые пушки. Может, по той же причине. Если все это так, то Израиль уничтожил просто безоружную машину», — подытожил журналист.

Судя по комментарию на фотографии, ЗРПК был уничтожен разведывательно-ударным беспилотником IAI Harop, который при обнаружении цели превращается в самонаводящийся самолет-снаряд. Также предполагалось, что израильские военные могли атаковать «Панцирь» крылатой ракетой Delilah, либо ракетой Spike NLOS.

«Панцирь-С1» сирийской армии подвергся обстрелу ночью 10 мая в ходе атаки израильских военных на позиции иранских силовиков на территории Сирии. В Израиле подчеркнули, что удар по средствам сирийской противовоздушной обороны был нанесен из-за попыток последних сбить израильские самолеты.