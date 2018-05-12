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Уничтоженный Израилем «Панцирь» оказался безоружен
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Уничтоженный Израилем «Панцирь» оказался безоружен 

Lenta.ru 1 час назад
В Сирии обнародовали фотографию зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», уничтоженного израильскими военными. Снимок в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Александр Коц.
≥≥ Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
@IDFSpokesperson
«Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята», — пишет он.
Фото:@sashakots
Коц отметил, что состояние «Панциря», в котором он находился перед ударом, может свидетельствовать о том, что комплекс готовился ехать на перезарядку. «Не знаю, почему молчали 30-миллиметровые пушки. Может, по той же причине. Если все это так, то Израиль уничтожил просто безоружную машину», — подытожил журналист.
Судя по комментарию на фотографии, ЗРПК был уничтожен разведывательно-ударным беспилотником IAI Harop, который при обнаружении цели превращается в самонаводящийся самолет-снаряд. Также предполагалось, что израильские военные могли атаковать «Панцирь» крылатой ракетой Delilah, либо ракетой Spike NLOS.
«Панцирь-С1» сирийской армии подвергся обстрелу ночью 10 мая в ходе атаки израильских военных на позиции иранских силовиков на территории Сирии. В Израиле подчеркнули, что удар по средствам сирийской противовоздушной обороны был нанесен из-за попыток последних сбить израильские самолеты.
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Комментарии236  Ещё 5 источников 
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