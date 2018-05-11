В НАТО заявили о возрождении российской армии

Аналитик исследовательского подразделения НАТО констатировал в опубликованном альянсом докладе "заметный уровень" возрождения Вооруженных сил РФ на фоне утери рядом стран альянса за последние годы навыков планирования и проведения масштабных учений.

"С 2009 года становится все очевиднее, что Вооруженные силы России быстро восстанавливаются после почти двух десятилетий упадка и недостаточного внимания в период после окончания "холодной войны". Масштаб этого восстановления за десятилетие заметен", — говорится в опубликованном Оборонным колледжем НАТО исследовании эксперта Диего Руис Палмера.

При этом аналитик, который еще в годы "холодной войны" оценивал советский военный потенциал, отмечает, что РФ в настоящее время оказалась "единственной страной в Европе", способной проводить внезапные учения и задействовать в учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тысяч человек.

По его оценке, страны НАТО, в свою очередь, переориентировались в период после окончания "холодной войны" на операции по реагированию на кризисы, и "большинство союзников отказались от потенциала планирования на национальном уровне по разработке и проведению учений в масштабе, превышающем тактический уровень".

Эксперт также отметил, что опыт операций в Сирии "создал новую базу для оперативных навыков и тылового потенциала российских военных".

С приходом Сергея Шойгу на пост министра обороны в ноябре 2012 года в 2013 году ведомство возобновило практику внезапных проверок российской армии, позволяющих оценить уровень боеготовности вооруженных сил и наметить пути решения существующих проблем.

В начале 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что практика проведения внезапных проверок российских Вооруженных сил должна быть продолжена, она себя хорошо зарекомендовала и позволяет последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений.