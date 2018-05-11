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В НАТО заявили о возрождении российской армии
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В НАТО заявили о возрождении российской армии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитик исследовательского подразделения НАТО констатировал в опубликованном альянсом докладе "заметный уровень" возрождения Вооруженных сил РФ на фоне утери рядом стран альянса за последние годы навыков планирования и проведения масштабных учений.
"С 2009 года становится все очевиднее, что Вооруженные силы России быстро восстанавливаются после почти двух десятилетий упадка и недостаточного внимания в период после окончания "холодной войны". Масштаб этого восстановления за десятилетие заметен", — говорится в опубликованном Оборонным колледжем НАТО исследовании эксперта Диего Руис Палмера.
При этом аналитик, который еще в годы "холодной войны" оценивал советский военный потенциал, отмечает, что РФ в настоящее время оказалась "единственной страной в Европе", способной проводить внезапные учения и задействовать в учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тысяч человек.
По его оценке, страны НАТО, в свою очередь, переориентировались в период после окончания "холодной войны" на операции по реагированию на кризисы, и "большинство союзников отказались от потенциала планирования на национальном уровне по разработке и проведению учений в масштабе, превышающем тактический уровень".
Эксперт также отметил, что опыт операций в Сирии "создал новую базу для оперативных навыков и тылового потенциала российских военных".
С приходом Сергея Шойгу на пост министра обороны в ноябре 2012 года в 2013 году ведомство возобновило практику внезапных проверок российской армии, позволяющих оценить уровень боеготовности вооруженных сил и наметить пути решения существующих проблем.
В начале 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что практика проведения внезапных проверок российских Вооруженных сил должна быть продолжена, она себя хорошо зарекомендовала и позволяет последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Комментарии3  Ещё 8 источников 
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