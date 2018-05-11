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В США испугались российского истребителя в Китае
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В США испугались российского истребителя в Китае 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Xinhua / Globallookpress.com
Мощнейшим истребителем, стоящем на вооружении ВВС КНР, является Су-35 российского производства, представляющий серьезную опасность для американских военных, полагает The National Interest.
«Flanker-E (название Су-35 по классификации НАТО — прим. «Ленты.ру»), возможно, является самым способным истребителем ВВС КНР, помимо истребителя-невидимки Chengdu J-20 (китайский истребитель пятого поколения — прим. «Ленты.ру»), который вряд ли будет полностью работоспособен, даже если достигнет некоторого уровня эксплуатационных возможностей», — пишет издание.
Отмечается, что Су-35 ВВС КНР в 2018 году получат новые ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности PL-15, которые можно использовать, в частности, для «нападения на американские самолеты-заправщики» и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, имеющие «решающее значение для проведения воздушных операций над Тихим океаном».
The National Interest отмечает, что Китай создал собственный истребитель Shenyang J-16, который, хотя и должен был превзойти Су-35, в действительности пока уступает российскому самолету.
«Таким образом, введение в эксплуатацию Су-35 значительно повышает возможности Китая и увеличивает головные боли американским военным в случае войны», — заключает издание.
Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин). Также эти истребители в версии Су-35СК были проданы в Китай (24 самолета, к настоящему времени 14 самолетов переданы, поставки остальных запланированы на 2018 год).
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