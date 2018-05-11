В США испугались российского истребителя в Китае

«Flanker-E (название Су-35 по классификации НАТО — прим. «Ленты.ру»), возможно, является самым способным истребителем ВВС КНР, помимо истребителя-невидимки Chengdu J-20 (китайский истребитель пятого поколения — прим. «Ленты.ру»), который вряд ли будет полностью работоспособен, даже если достигнет некоторого уровня эксплуатационных возможностей», — пишет издание.

Отмечается, что Су-35 ВВС КНР в 2018 году получат новые ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности PL-15, которые можно использовать, в частности, для «нападения на американские самолеты-заправщики» и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, имеющие «решающее значение для проведения воздушных операций над Тихим океаном».

The National Interest отмечает, что Китай создал собственный истребитель Shenyang J-16, который, хотя и должен был превзойти Су-35, в действительности пока уступает российскому самолету.

«Таким образом, введение в эксплуатацию Су-35 значительно повышает возможности Китая и увеличивает головные боли американским военным в случае войны», — заключает издание.