Сделан шаг к созданию совместной системы обороны РФ и Китая

Китай собирается максимально усилить свое побережье со стороны Тихого океана за счет принятия на вооружение российского комплекса С-400 «Триумф» и создания на его основе так называемой зоны А2/АD, полностью ограничивающей там любые маневры противника, объясняет военный эксперт Алексей Леонков

Поставки С-400 в Китай

Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, в страну прибыл последний третий корабль с оборудованием. Теперь на территории Китая находится полный комплект С-400.

Он включает в себя командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные управляемые ракеты, энергетическое оборудование и другое имущество. Передача российскими специалистами доставленной военной техники начнется уже в мае и продлится около двух месяцев, после чего комплексы будут приняты в эксплуатацию.

«С-400 все-таки является оборонительным комплексом, который предназначен для обороны территории и расположенных на ней объектов критически важной гражданской или военной инфраструктуры. У Китая есть свои комплексы малой и средней дальности, и даже аналог нашего С-300, но по своим характеристикам он остается не таким дальнобойным. Наличие такого комплекса как С-400 значительно повышает возможности ПВО Китая.

Китайские военные ориентируются на советскую школу и пытаются выстраивать свою противовоздушную оборону по принципу эшелонирования, но они больше ориентируются на закрытие определенных зон. Например, в первую очередь стремятся максимально усилить свое побережье со стороны Тихого океана и создать там зону А2/АD, полностью ограничивающую в ней любые маневры противника. Российский комплекс С-400 туда вписывается идеально», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Совместная система обороны

Отметим, что впервые ракетные системы ПВО были поставлены из СССР в Китай еще в конце 50-х годов прошлого века. Тогда это были ЗРК С-75, на базе которых Китай впоследствии развернул производство аналогов — ЗРК НQ-1 и его модернизированного варианта НQ-2 с увеличенной дальностью действия. Впоследствии Китай не только развивал собственную линейку комплексов, но и продолжал приобретать современные системы у России, включая С-300 ПМУ и С-400.

«Китай пытается развивать собственный ВПК. Но в отдельных областях технологий китайцы пока не способны конкурировать с нами. Прежде всего, я имею в виду российские авиационные двигатели, использующиеся на китайских самолетах и ракетные технологии. Годные образцы у китайцев получаются только тогда, когда идет тесная кооперация с нашими разработчиками по линии военно-технического сотрудничества.

Например, Китай сейчас планирует, как и мы, внедрить автоматизированные системы управления ПВО, чтобы повысить их эффективность. Им надо будет создавать пункты управления, работающие в режиме автоматической передачи данных, а наши С-400 уже давно имеют возможность включаться в контуры автоматизированного управления.