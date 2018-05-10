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Сделан шаг к созданию совместной системы обороны РФ и Китая
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Сделан шаг к созданию совместной системы обороны РФ и Китая 

ФБА «Экономика сегодня» 5 часов назад
Фото: vk.com / Минобороны России
Китай собирается максимально усилить свое побережье со стороны Тихого океана за счет принятия на вооружение российского комплекса С-400 «Триумф» и создания на его основе так называемой зоны А2/АD, полностью ограничивающей там любые маневры противника, объясняет военный эксперт Алексей Леонков.

Поставки С-400 в Китай

Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, в страну прибыл последний третий корабль с оборудованием. Теперь на территории Китая находится полный комплект С-400.
Он включает в себя командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные управляемые ракеты, энергетическое оборудование и другое имущество. Передача российскими специалистами доставленной военной техники начнется уже в мае и продлится около двух месяцев, после чего комплексы будут приняты в эксплуатацию.
«С-400 все-таки является оборонительным комплексом, который предназначен для обороны территории и расположенных на ней объектов критически важной гражданской или военной инфраструктуры. У Китая есть свои комплексы малой и средней дальности, и даже аналог нашего С-300, но по своим характеристикам он остается не таким дальнобойным. Наличие такого комплекса как С-400 значительно повышает возможности ПВО Китая.
Китайские военные ориентируются на советскую школу и пытаются выстраивать свою противовоздушную оборону по принципу эшелонирования, но они больше ориентируются на закрытие определенных зон. Например, в первую очередь стремятся максимально усилить свое побережье со стороны Тихого океана и создать там зону А2/АD, полностью ограничивающую в ней любые маневры противника. Российский комплекс С-400 туда вписывается идеально», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Совместная система обороны

Отметим, что впервые ракетные системы ПВО были поставлены из СССР в Китай еще в конце 50-х годов прошлого века. Тогда это были ЗРК С-75, на базе которых Китай впоследствии развернул производство аналогов — ЗРК НQ-1 и его модернизированного варианта НQ-2 с увеличенной дальностью действия. Впоследствии Китай не только развивал собственную линейку комплексов, но и продолжал приобретать современные системы у России, включая С-300 ПМУ и С-400.
«Китай пытается развивать собственный ВПК. Но в отдельных областях технологий китайцы пока не способны конкурировать с нами. Прежде всего, я имею в виду российские авиационные двигатели, использующиеся на китайских самолетах и ракетные технологии. Годные образцы у китайцев получаются только тогда, когда идет тесная кооперация с нашими разработчиками по линии военно-технического сотрудничества.
Например, Китай сейчас планирует, как и мы, внедрить автоматизированные системы управления ПВО, чтобы повысить их эффективность. Им надо будет создавать пункты управления, работающие в режиме автоматической передачи данных, а наши С-400 уже давно имеют возможность включаться в контуры автоматизированного управления.
Со временем военная техника наших стран может быть пригодна для построения совместной обороны двух государств. Определенного рода сближения уже начались, министры обороны ШОС даже успели обсудить такой подход на уровне диалога. Теперь нужно систематизировать работу в этом направлении и закрепить ее нормативными документами», — считает Алексей Леонков.
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