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Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
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Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом» 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Иранские военные для обстрела израильской территории использовали реактивную систему залпового огня «Ураган» советского производства. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что боевая машина выехала с сирийской военной базы в юго-западном направлении в сторону границы с Израилем. После ракетного обстрела израильской территории машина последовала на север, где и была уничтожена.
Иран с территории Сирии атаковал Израиль в ночь на четверг, 10 мая. В частности, иранские вооруженные формирования выпустили около 20 ракет по позициям ЦАХАЛ в районе Голанских высот.
В результате обстрела никто не пострадал. Сообщается, что система ПРО «Железный купол» сбила несколько иранских ракет. В ответ израильские военные нанесли серию авиаударов по целям в сирийском районе Эль-Кунейтра. Сирийские власти утверждают, что силы ПВО страны сбили десятки израильских ракет, однако некоторые из них «все же попали по военным частям ПВО, радару и складу боеприпасов».
«Ураган» — советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Ее приняли на вооружение в 1975 году.
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