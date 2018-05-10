Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»

Иранские военные для обстрела израильской территории использовали реактивную систему залпового огня «Ураган» советского производства. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что боевая машина выехала с сирийской военной базы в юго-западном направлении в сторону границы с Израилем . После ракетного обстрела израильской территории машина последовала на север, где и была уничтожена.

Иран с территории Сирии атаковал Израиль в ночь на четверг, 10 мая. В частности, иранские вооруженные формирования выпустили около 20 ракет по позициям ЦАХАЛ в районе Голанских высот.

В результате обстрела никто не пострадал. Сообщается, что система ПРО «Железный купол» сбила несколько иранских ракет. В ответ израильские военные нанесли серию авиаударов по целям в сирийском районе Эль-Кунейтра. Сирийские власти утверждают, что силы ПВО страны сбили десятки израильских ракет, однако некоторые из них «все же попали по военным частям ПВО, радару и складу боеприпасов».

«Ураган» — советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Ее приняли на вооружение в 1975 году.