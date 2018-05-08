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Израиль нанес авиаудар по Сирии
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Израиль нанес авиаудар по Сирии 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters
Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар, предположительно, нанесенный Израилем, передает RT.
Удар был нанесен по территориям к югу от Дамаска. По сообщениям сирийского телевидения, ПВО Сирии сбили две ракеты в районе Кисва в провинции Дамаск.
Источник РИА «Новости» в международном аэропорту Бейрута подтвердил, что в момент удара в воздушном пространстве Ливана находились израильские самолеты.
>> Израиль привел войска в повышенную боеготовность
Израильские военные комментировать причастность к ракетному обстрелу Сирии отказались.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (АОИ) зафиксировала «аномальную активность» иранских военных сил на территории Сирии и привела войска в состояние повышенной боевой готовности.
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