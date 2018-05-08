Израиль нанес авиаудар по Сирии 

Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар, предположительно, нанесенный Израилем, передает RT.
Video shows moments suspected Israeli jets bomb Iranian affiliated weapons convoy tonight in Syria. pic.twitter.com/drqV94esCU— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 8 мая 2018 г.
Удар был нанесен по территориям к югу от Дамаска. По сообщениям сирийского телевидения, ПВО Сирии сбили две ракеты в районе Кисва в провинции Дамаск.
Источник РИА «Новости» в международном аэропорту Бейрута подтвердил, что в момент удара в воздушном пространстве Ливана находились израильские самолеты.
Израильские военные комментировать причастность к ракетному обстрелу Сирии отказались.
BREAKING: Israeli airstrike reportedly targeting Iranian weapons convey bombed near Damscus in Syria. pic.twitter.com/sTERhprJWL— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 8 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (АОИ) зафиксировала «аномальную активность» иранских военных сил на территории Сирии и привела войска в состояние повышенной боевой готовности.