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Израиль привел войска в повышенную боеготовность
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Израиль привел войска в повышенную боеготовность 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Армия обороны Израиля (АОИ) зафиксировала «аномальную активность» иранских военных сил на территории Сирии и привела войска в состояние повышенной боевой готовности, сообщает пресс-служба АОИ.
Военные отдали приказ местным властям открыть и подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах. Кроме того, Израиль развернул системы ПВО в северной части страны.
«Силы Армии обороны Израиля находятся в повышенной готовности к атаке», — сообщили военные.
Посольство США в Тель-Авиве опубликовало на своем сайте предупреждение, в котором говорится, что из-за роста напряженности в районе Голанских высот госслужащие США должны получить специальное разрешение на поездку в регион.
6 мая газета Jerusalem Post со ссылкой на данные разведки писала, что Тегеран разрабатывает план ракетного удара по Израилю. Ранее Тегеран заявлял, что готов ответить Израилю на ракетную атаку на авиабазу в сирийском Хомсе 17 апреля, ответственность за которую сирийские военные возложили на Израиль.
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