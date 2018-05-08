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Ливия перехватила корабль НАТО
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Ливия перехватила корабль НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВМС Ливии перехватили один из кораблей НАТО, который приблизился к территориальным водам страны, сообщает Al-Watan со ссылкой на пресс-центр Ливийской национальной армии (ЛНА).
«Перехват был осуществлен вчера, в понедельник, напротив побережья города Дерна и совпал по времени с празднованиями по случаю четвертой годовщины начала операции «Достоинство», — говорится в сообщении ЛНА, передает ТАСС.
Когда корабль НАТО подошел к морской границе Ливии, экипажу судна предъявили требование отойти от территориальных вод, которому он и последовал. Накануне командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции против экстремистов в Дерне.
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