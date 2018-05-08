Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией 

На берлинском авиасалоне, который проходил в столице Германии с 25 по 29 апреля, в рамках авиашоу, посвящённого Второй мировой войне, показали отреставрированный штурмовик Ил-2. В сороковые годы прошлого века в небо поднимались 36 тысяч таких самолётов. Бронированный корпус защищал пилота, за что машина получила прозвище «летающий танк». Конструкция предполагала, что в кабине находятся 2 человека: собственно пилот и стрелок, прикрывающий лётчика сзади. На данный момент в мире осталось всего два экземпляра, которые могут летать. Представленный в Берлине самолёт — результат труда новосибирских реставраторов, которые восстановили легендарную машину, максимально сохранив её аутентичность. Этот штурмовик с номером 19 принимал участие в Великой Отечественной войне и в 1943 году был сбит под Мурманском.