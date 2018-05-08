Ещё
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией 

Рамблер 16 минут назад
На берлинском авиасалоне, который проходил в столице Германии с 25 по 29 апреля, в рамках авиашоу, посвящённого Второй мировой войне, показали отреставрированный штурмовик Ил-2. В сороковые годы прошлого века в небо поднимались 36 тысяч таких самолётов. Бронированный корпус защищал пилота, за что машина получила прозвище «летающий танк». Конструкция предполагала, что в кабине находятся 2 человека: собственно пилот и стрелок, прикрывающий лётчика сзади. На данный момент в мире осталось всего два экземпляра, которые могут летать. Представленный в Берлине самолёт — результат труда новосибирских реставраторов, которые восстановили легендарную машину, максимально сохранив её аутентичность. Этот штурмовик с номером 19 принимал участие в Великой Отечественной войне и в 1943 году был сбит под Мурманском.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП25
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика24
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК996
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»297
Астролог предсказал победу Путина и пожалел20
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение